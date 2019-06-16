ترامب مديون للحكومة الأمريكية بـ 7 مليون دولار

واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يسدد حتى الأن أموال حفل تنصيبه رئيسًا لأمريكا.

وقالت الصحيفة إنّ إدارة دونالد ترامب، والكونغرس لا يزالان مدينيْن لحكومة العاصمة واشنطن بمبلغ 7 ملايين دولار عن نفقات مرتبطة بمراسم تنصيب الرئيس في العام 2017.

وتساءلت الصحيفة عن الجهة المسؤولة عن تسديد هذه الديون، لافتة إلى أن إدارة العاصمة واشنطن دي.سي سحبت أموالًا من صندوق خاص بأمن المدينة مخصص للحماية من التهديدات الإرهابية، واستضافة تجمعات ضخمة، واستقبال الشخصيات الأجنبية الكبيرة، وغيرها من الأحداث غير الاعتيادية.