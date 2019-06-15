دار عافية الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة دار عافية الطبية في الدمام عن توفر وظائف للنساء والرجال وذلك وفق المسميات والشروط ادناه.

وتضمنت الوظائف الشاغرة في شركة دار عافية الطبيه في الدمام: تمريض (دبلوم /باكلوريوس )، مساعد تمريض (دبلوم/باكلوريوس ، تسويق/مبيعات(ثانوية فما فوق مع وجود خبره) علاقات عامه (ثانويه فما فوق مع وجود خبره )، تقنية معلومات (دبلوم/باكلوريوس ).

ويشترط في المتقدمين إتقان اللغة الإنجليزية، وأن يتراوح عمر المتقدمات ما بين 20 و 30 سنة، وإتقان العمل على الحاسب الآلي.

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