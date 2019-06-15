دار عافية الطبية تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة دار عافية الطبية في الدمام عن توفر وظائف للنساء والرجال وذلك وفق المسميات والشروط ادناه.
وتضمنت الوظائف الشاغرة في شركة دار عافية الطبيه في الدمام: تمريض (دبلوم /باكلوريوس )، مساعد تمريض (دبلوم/باكلوريوس ، تسويق/مبيعات(ثانوية فما فوق مع وجود خبره) علاقات عامه (ثانويه فما فوق مع وجود خبره )، تقنية معلومات (دبلوم/باكلوريوس ).
ويشترط في المتقدمين إتقان اللغة الإنجليزية، وأن يتراوح عمر المتقدمات ما بين 20 و 30 سنة، وإتقان العمل على الحاسب الآلي.
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