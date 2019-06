الفيفا يُغازل محمد صلاح: ” الملك المصري “

احتفل اتحاد الكرة الدولي الفيفا، اليوم السبت، بميلاد اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ونشر الفيفا فيديو لمحمد صلاح يرصد أجمل لمساته الكروية؛ احتفالًا بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 15 يونيو.

وعلق الفيفا على الفيديو مهنئًا محمد صلاح متغزلًا في مهارته الكروية، واصفه بالفرعون وملك مصر.

The Pharaoh of the flanks 🇪🇬

The Egyptian King 👑

The one and only @MoSalah 🙌

Happy birthday to the @Pharaohs superstar! 🎂 pic.twitter.com/seaFWk9POB

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2019