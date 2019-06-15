شريف مدكور عن مكالمة محمد منير له: ” حسيت إني خفيت من الكيماوي “

القاهرة(صدى):

كشف الإعلامي المصري شريف مدكور أنه تلقى مكالمة هاتفية من المطرب المصري الكبير محمد منير؛ ليطمأن عليه بعد إعلان مرضه بالسرطان.

وقال ” مدكور ” إنه شعر بالسعادة البالغة بهذه المكالمة ، مضيفا: ” أول ما اتصل بيا مصدقتش طبعا في البداية ” .

وتابع ” مدكور ” : ” الكينج اتصل بيا في رمضان بعد جلسة الكيماوي، وقال لي أنا محمد منير، ولم أصدق في البداية، ولكن بعد ذلك تأكدت أنه الكينج من خلال صوته ” .

وأوضح أنه تأكد بعد ذلك من صوته، متابعا: ” حسيت إني خفيت من الكيماوي، وإن كل حاجة بقت تمام عندي ” .

واختتم: ” قعد يقولي كلام كتير حلو، وقال لي أنا بتكلم عشان أطَّمِن عليك ” .