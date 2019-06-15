نايف السالم(صدى):

يبحث المواطنون عن خطوات التسجيل في سند الزواج الدفعة الخامسة تزامنًا مع استمرار عملية التسجيل في الدفعة، بينما على الجانب الأخر يترقب المسجلون في الدفعة الرابعة إعلان نتائج الأهلية.

وفيما يتعلق بـ خطوات التسجيل في سند الزواج الدفعة الخامسة فهي كالتالي:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان من هنــــــــــا .

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط الأهلية في سند الزواج:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

وكان برنامج سند محمد بن سلمان كشف قبل أيام عن حالات الدفعات السابقة، حيث تم إيداع الدعم للمستفيدين من الدفعات الثلاث الأولى، فيما يترقب إيداع الدفعة الرابعة قريبًا.