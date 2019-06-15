أتلانتا يسعى للتعاقد مع حمدالله

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن أسم عضو مجلس إدارة النادي الحالي تركي الشويعر برز كأبرز المرشحين لتولي مهام رئاسة نادي النصر، حيث يرى اصحاب القرار إنه الافضل لتولي المنصب.

في حين أعلنت تقارير إيطالية عن تقديم نادي أتلانتا عرضا لهداف الدوري السعودي المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأوضحت التقارير أن أتلانتا والذي سينافس في بطولة أوروبا في نسخته المقبلة بعد ان احتل المرتبة الثالثة في الدوري الايطالي خلف يوفنتوس ونابولي يسعى لكسب المهاجم المغربي بعد ان اوصى مدرب الفريق الايطالي جيان بييرو جاسبريني بالتعاقد معه للمرحلة.