أتلانتا يسعى للتعاقد مع حمدالله
كشفت مصادر أن أسم عضو مجلس إدارة النادي الحالي تركي الشويعر برز كأبرز المرشحين لتولي مهام رئاسة نادي النصر، حيث يرى اصحاب القرار إنه الافضل لتولي المنصب.
في حين أعلنت تقارير إيطالية عن تقديم نادي أتلانتا عرضا لهداف الدوري السعودي المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وأوضحت التقارير أن أتلانتا والذي سينافس في بطولة أوروبا في نسخته المقبلة بعد ان احتل المرتبة الثالثة في الدوري الايطالي خلف يوفنتوس ونابولي يسعى لكسب المهاجم المغربي بعد ان اوصى مدرب الفريق الايطالي جيان بييرو جاسبريني بالتعاقد معه للمرحلة.
ابو لما[ عدد التعليقات: 872 ] نشر منذ 30 دقيقة
الفرق بين حمدالله وبرونو فرق السما والارض ….برونو مخلص للشعار حمدالله مادي بحت ومتقلب ونفسيه
اللي مايبغانا مانبغاه ….واحد غيره ينتظر ويقول مارح اوقع مع اي نادي الا اذا النصر مايبيني او ماهيعوضني
نعم لعيب لكن مايعرف يكسب حب الناس ….لابمنتخب بلده ولا بالنادي الحالي النصر
اللي ابرزه وكان له فضل بعدالله…..اقول ولي كرهناك .