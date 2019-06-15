الأحوال المدنية بعسير تفعل مبادرة ” حسن الوفادة ”
فعّلت الأحوال المدنية بمنطقة عسير مبادرة ( حسن الوفادة ) التي أطلقها صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير/ تركي بن طلال آل سعود -حفظه الله-
حيث تم تدشين هذه المبادرة بتركيب شعاراتها والتي تحمل عبارة ( مرحباً ألف في عسير ).
ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيه سمو أمير المنطقة حفظه الله، وبمتابعة دقيقة من مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة الاستاذ قاسم بن سعيد القرني ، وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها بالاشتراك مع جميع الجهات الحكومية بالمنطقة و تتجسد هذه المبادرة في نُبل الأخلاق وحسن التعامل وبشاشة الوجه وطلاقة المحيا، وترجمة هذا الشعار على أرض الواقع .
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