الأحوال المدنية بعسير تفعل مبادرة ” حسن الوفادة ”

محمد السعران(صدى):

فعّلت الأحوال المدنية بمنطقة عسير مبادرة ( حسن الوفادة ) التي أطلقها صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير/ تركي بن طلال آل سعود -حفظه الله-

حيث تم تدشين هذه المبادرة بتركيب شعاراتها والتي تحمل عبارة ( مرحباً ألف في عسير ).

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيه سمو أمير المنطقة حفظه الله، وبمتابعة دقيقة من مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة الاستاذ قاسم بن سعيد القرني ، وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها بالاشتراك مع جميع الجهات الحكومية بالمنطقة و تتجسد هذه المبادرة في نُبل الأخلاق وحسن التعامل وبشاشة الوجه وطلاقة المحيا، وترجمة هذا الشعار على أرض الواقع .