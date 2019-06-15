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تستغل قصائده.. عبد الرحمن بن مساعد غاضب من شركات الاتصالات

تستغل قصائده.. عبد الرحمن بن مساعد غاضب من شركات الاتصالات
علي القحطاني(صدى):

تساءل الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اليوم السبت، عن مدى قانونية استغلال بعض الشركات لقصائده.

وقال ” بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” دون علمي أو التنسيق معي أكثر من شركة اتصالات تستخدم قصائد لي سواءً كانت وطنية أو عاطفية كرنات وتحصل على مبالغ منها..! ” .

وتابع: ” وأيًا كانت كمية هذه المبالغ.. أسأل الأحبة هنا ممن لهم معرفة بالقانون .. هل هذا قانوني .. وماذا ينبغي علي فعله؟ ” .

ويبدو أن الأمير عبد الرحمن بن مساعد يشعر بالغضب من هذا الاستغلال، ويسعى لإيجاد حل لهذه الأزمة.


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