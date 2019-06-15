الخطوط السعودية توضح تفاصيل توقيف طاقم طائرة في تونس

علي القحطاني(صدى):

خرجت شركة الخطوط السعودية الجوية، اليوم السبت، لتوضح الأنباء المتداولة حول إيقاف طاقم طائرة تابع للمملكة في تونس.

وقالت الشركة في بيان مقتضب: ” توضح إدارة الخطوط السعودية في تونس أن أحد ملاحي “ السعودية ” تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس، وتؤكد أنها تتابع الحالة الصحية للملاح ” .

وتابعت: ” كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية، بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال ” .

ولم تكشف شركة الخطوط السعودية المزيد من التفاصيل حول الواقعة، وسنوافيكم بالتفاصيل.