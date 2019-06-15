الخطوط السعودية توضح تفاصيل توقيف طاقم طائرة في تونس
خرجت شركة الخطوط السعودية الجوية، اليوم السبت، لتوضح الأنباء المتداولة حول إيقاف طاقم طائرة تابع للمملكة في تونس.
وقالت الشركة في بيان مقتضب: ” توضح إدارة الخطوط السعودية في تونس أن أحد ملاحي “ السعودية ” تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس، وتؤكد أنها تتابع الحالة الصحية للملاح ” .
وتابعت: ” كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية، بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال ” .
ولم تكشف شركة الخطوط السعودية المزيد من التفاصيل حول الواقعة، وسنوافيكم بالتفاصيل.
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