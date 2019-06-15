صدارة للكيميائيات تطلق وظائف لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات وظائف إدارية لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس، للعمل بمجمّعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل، بمسمى (مُستشار الشؤون العامة، وشريك تجاري موارد بشرية).

واشترطت لوظيفة مُستشار الشؤون العامة (Public Affairs Advisor): درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة أو العلوم السياسية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن 14 سنة.

كما اشترطت لوظيفة شريك تجاري موارد بشرية (HR Business Partner): درجة البكالوريوس في الإدارة أو الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة، شهادة مهنية في الموارد البشرية مثل (HRBP – PHR – SPHR – CIPD).، خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنــــــــا .