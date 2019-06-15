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العثور على تمساح يسبح بسكين عالق في جمجمته

العثور على تمساح يسبح بسكين عالق في جمجمته
واشنطن(صدى):

وثق أمريكي ، لحظة العثور على تمساح بسكين عالق في جمجمته، ومع ذلك يسبح بحرية كاملة في بحيرة أوركاد في مقاطعة فورت بيند في ولاية تكساس .

وأثار الصورة ضجة واسعة بين السكان والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقدرة التمساح على السباحة رغم إصابته في راسه بالسكين ، وعلق المصور على الصورة قائلاً، ” رأيته يسبح، ثم رأيته يستدير ويسبح نحوي، وعندما اقترب رأيت شيئا يخرج من رأسه ” .

وأضاف: ” لقد كان سكينا مغروسا في رأسه، ولا أعرف ما إذا كان قد دخل في عينه، لكن يبدو أنه إذا لم يكن قد أصاب عينه، فهو قريب جدا منها ” .

وأبلغ سكان المنطقة مسؤولي الحياة البرية بأمر التمساح. وقال مدير حديقة برازوس بيند، كريس بيشوب، إن التمساح يمكنه العيش مع السكين في رأسه لبعض الوقت.


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