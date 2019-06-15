قضاء فرنسا يصفع بي إن سبورت القطرية ويبطل محاولاتها لتشويه ” عرب سات “

نواف السالم(صدى):

رفضت محكمة فرنسية، اليوم السبت، إدعاءات قنوات بي إن سبورت القطرية بحق منظمة عرب سات للاتصالات الفضائية، إضافة إلى تغريم الشبكة القطرية.

وقالت ” عرب سات ” للاتصالات الفضائية: ” حكم القضاء الفرنسي صدر لصالحنا ضد مزاعم ” بي ان ” القطرية ” .

وتابعت: ” القضاء الفرنسي أبطل محاولات بي إن سبورت لتشويه صورتنا ” .

وأضافت عرب سات في بيان لها: ” نحتفظ بحق مقاضاة شبكة ” بي إن سبورت ” ومسؤوليها التنفيذيين ” .

واستكملت: ” الحكم الفرنسي على شبكة ” بي إن سبورت ” القطرية شمل غرامات ودفع نفقات التقاضي ” .

ولفتت إلى أن شبكة ” بي إن سبورت ” حاولت تزييف الحكم الذي أصدره القضاء الفرنسي لصالحه، قائلة: ” هناك اتهامات بالفساد والرشوة تطارد المنظومة القطرية في عدة دول ” .