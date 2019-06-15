بعد حريق حائل.. الدفاع المدني يوضح أخطار أسطوانات الغاز في المنازل ويقدم نصائح

علي العنزي(صدى):

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني فيديو توعية للمواطنين عبر صفحتها الرسمية بـ ” تويتر ” ، لتجنب أخطار أسطوانات الغاز في المنازل التي تستخدم لأغراض الطهي وغيرها .

جاء ذلك عقب اندلاع حريق بشقة في حائل اليوم السبت نتيجة تسرب الغاز خلال عملية الطهي .

وقدم الدفاع المدني في الفيديو نصائح لتجنب الحوادث الناتجة عن هذه الاسطوانات حيث يجب عدم وضع اسطوانة الغاز في مكان مظلل وبعيداً عن حرارة الشمس كما لا يجب أن توضع الاسطوانة بجانب المواد القابلة للاشتعال.

وتابعت ، وأيضاً عدم وضع أسطوانة الغاز بالقرب من الموقد ، وعدم الاحتفاظ بالفارغة داخل المنزل ، إذا شممت رائحة غاز لا تشعل أعواد الثقاب والسجائر ولا تشغل المفاتيح الكهربائية وقم بتهوئة المكان .

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