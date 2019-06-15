المجلس العسكري السوداني: نستمد قوتنا من الشعب ولانتمسك بالسلطة

الخرطوم(صدى):

أكد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، على أن الشعب السوداني هو من ساهم في تغيير نظام البشير.

وأضاف ” دقلو ” في مؤتمرا صحفيا أن التغيير في السودان كان سلسا، موجهًا أصابع الاتهام إلى بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان.

وقال ” دقلو ” : ” السودان الآن مستقر والمجلس العسكري لا يتمسك بالسلطة ” ، مضيفا أن: ” بعض السفراء دمروا البلاد وهم عادوا إلى السودان ” .

وتابع : ” لدينا تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط ” ، مؤكدا على أنهم يستمدن قوتهم من الشعب