المجلس العسكري السوداني: نستمد قوتنا من الشعب ولانتمسك بالسلطة
أكد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، على أن الشعب السوداني هو من ساهم في تغيير نظام البشير.
وأضاف ” دقلو ” في مؤتمرا صحفيا أن التغيير في السودان كان سلسا، موجهًا أصابع الاتهام إلى بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان.
وقال ” دقلو ” : ” السودان الآن مستقر والمجلس العسكري لا يتمسك بالسلطة ” ، مضيفا أن: ” بعض السفراء دمروا البلاد وهم عادوا إلى السودان ” .
وتابع : ” لدينا تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط ” ، مؤكدا على أنهم يستمدن قوتهم من الشعب
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 33 دقيقة
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