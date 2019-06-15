بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي، أن الطق سيكون حار الى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره الى الاجزاء الشرقية من وسط المملكة.

كما توقعت الهيئة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الاحمر.

كما أشارت إلى تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة، غدًا الأحد.