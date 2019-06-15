أخيرًا.. فالفيردي يعطي الضوء الأخضر للإفراج عن كوتينهو

نواف السالم(صدى):

بات يترقب اللاعب البرازيلي كوتينهو لحظة اتخاذ برشلونة قرار ببيعه حتى يجد فرصة للعودة إلى التنفس مرة أخرى بعد أن شعر باليأس بين جدران النادي الكتالوني.

وأخيرًا كشف مدرب البرسا فالفيردي عن موافقته على بيع اللاعب البرازيلي كوتينهو، بالإضافة إلى إعطاء ضوء أخضر بشأن الاستغناء عن راكيتيش.

وكشفت مصادر أن فالفيردي وافق على بيع اللاعبين، مؤكدًا على أنه سيقبل مقترحات الإدارة تماماً مثلما كان يفعل في السنوات الماضية.

يذكر أن كوتينهو كان يعاني في الفترة الماضية بشكل كبير خلال تواجده في صفوف البرسا، وهاجمه الجمهور لأكثر من مرة، بعد أن قدم موسم سيء للغايا بين صفوف النادي الكتالوني.