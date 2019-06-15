الميركاتو الصيفي 2019.. برشلونة يتراجع عن صفقة جونيور

ماجد محمد(صدى):

يواصل نادي برشلونة الكناقشة حول صفقاته خلال الميركاتو الصيفي 2019، حيث لم يتعاقد حتى الأن مع لاعبين.

وتراجع نادي برشلونة عن فكرة ضم اللاعب الإسباني جونيور فيربو، الظهير الأيسر لنادي ريال بيتيس، في سوق الميركاتو الصيفي 2019.

وقالت صحيفة ” سبورت ” لكتالونية، إن البلوغرانا قرر التراجع عن الصفقة لعدة عوامل، حيث أن هناك أكثر من نادٍ آخر يرغب في التعاقد مع جونيور وهو ما يدفع مسؤولي بيتيس لرفض عرض برشلونة.

ويرفض ريال بيتس بيع صاحب الـ22 عامًا بأقل من 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بعقده.