هدية غريبة من بوتن لرئيس الصين في عيد ميلاده

موسكو(صدى):

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الرئيس الصيني شي جين بينغ ، مثلجات روسية خلال احتفالهما بعيد ميلاد شي جين الـ66 .

وكشفت صحف صينية ، أن شي أهدى بوتين في االمقابل مشروب الشاي الصيني ، ووجه الشكر لبوتين ، قائلاً ، إن الرئيس الروسي يتمتع بشعبية طاغية في الصين.

وظهر في صور نشرها موقع التلفزيون الصيني على الإنترنت رجلان يضبطان كعكة بيضاء زينت بورود من الحلوى حمراء وزرقاء وكتب عليها بحروف صينية حمراء غير مضبوطة نوعا ما ” حظ سعيد، ستة وستون ” .