سيناتور أمريكي يطالب ترامب بإغراق البحرية الإيرانية لتشعر بالألم

واشنطن(صدى):

فتح ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الأميركي، النار على إيران بعد سلسلة الهجمات التي خاضتها ضد ناقلات النفط.

وقال ” غراهام ” إنه على الرئيس الأمريكي أن يرد بقوة على مثل هذه الانتهاكات التي تهدد الجميع ،للقضاء على صخب إيران في الخليج العربي.

ولفت ” غراهام ” إلى أنه قدم مجموعة من الإجراءات التي قال إنها سوف ترسل رسالة إلى إيران بعدم التدخل في خطوط الشحن بالخليج.

ومن بين المقترحات التي وضعها عضو مجلس الشيوخ أن يتم إغراق سفن من البحرية الإيرانية ومهاجمة أحد مصافي التكرير الإيرانية.

ويرى السيناتور الأمريكي أن الإيرانيين يختبرون الرئيس ترمب بعد أن خرج من الاتفاق النووي وفرض عقوبات قاسية على إيران وتسبب في تهديد اقتصادها فهو يكسر ظهر الحكومة الإيرانية.

وأضاف غراهام: ” الآن المطلوب هو أن تضعهم في حيز الإشعار، أن تبدأ بمرافقة السفن، وإذا كان هناك هجوم آخر على الملاحة التجارية في مضيق هرمز، فما عليك سوى إغراق كل هذه القوارب السريعة، ثم إغراق أسطولهم البحري ” .

وقال غراهام ” إنه يمكن وضع خيارات عديدة أمام الطاولة الجريحة، ولكن الخلاصة أنهم يضغطون الآن على جبهات متعددة ضد الرئيس ترمب ” .

واختتم: ” أنا لا أريد حرباً مع إيران، لكنني لا أميل إلى أن تعرقل إيران الملاحة الدولية وحرية البحار، وستظل كما تعلمون تصنع الفوضى، لذلك لدى الرئيس بعض الخيارات على الطاولة ” .