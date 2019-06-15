استدعاء رونالدو للمثول أمام الفيدرالية الأمريكية في قضية الأغتصاب

نواف السالم(صدى):

استدعت المحكمة الفدرالية ، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، للمثول أمامها والاستماع إليه ، في القضية التي تتهمه فيها الأمريكية كاثرين مايورغا، بأغتصابها .

وكانت لجأت مايورغا إلى المحكمة الفدرالية بعد أيام قليلة، من إسقاط دعوى الاغتصاب التي رفعتها ضد رونالدو في محكمة بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا.

وتتهم عارضة الأزياء السابقة، النجم البرتغالي باغتصابها ليلة الـ12 من يونيو عام 2009 داخل أحد فنادق مدينة لاس فيغاس، وتزعم أن ” الدون ” قدم لها 375 ألف دولار مقابل صمتها، وهو الادعاء الذي ينفيه اللاعب جملة وتفصيلا، كما وينفي تهمة الاغتصاب.

وكانت شرطة لاس فيغاس قد فتحت في يناير الماضي تحقيقا رسميا في قضية اغتصاب رونالدو سيدة أمريكية عام 2009، وأعدت بالفعل طلبا لأخذ عينة من الحمض النووي للاعب.

وبسبب هذه القضية، لم تتم دعوة يوفنتوس للمشاركة في البطولة الودية التحضيرية للموسم المقبل، التي ستقام في الولايات المتحدة هذا الصيف.