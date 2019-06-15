اللاعب أيوب الكعبي سعيد بعد استبعاد حمدالله من أمم إفريقيا (صورة)

ماجد محمد(صدى):

أثار لاعب المنتخب المغربي أيوب الكعبي جدلا كبيرا عقب تغريده بصورة من مران المنتخب استعدادًا لـ أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

وغرد ” الكعبي ” بصورة له مع زميله في المنتخب معلقًا عليها ” سعادة ” ، مما أثار حيرة الجماهير، بينما أتهمه البعض بأنه يشعر بالسعادة لاستبعاد عبدالرزاق حمدالله من معسكر المنتخب.

وكان اتحاد الكرة المغربي زعم استبعاد عبد الرازق حمدالله بسبب إصابته ، إلا أنه نشر له فيديو اليوم لتكذيب الاتحاد، حيث ظهر في الفيديو يمارس تمارين شاقة ممكن يًكذب إدعاءات الاتحاد بإصابته.

تجدر الإشارة إلى أنه وقعت مشادة كلامية بين حمدالله و زميله فيصل فجر، الذي منعه من تسديد ركلة جزاء في مباراة جامبيا الودية التي أقيمت بملعب ” مراكش ” ، والتي انتهت بخسارة المغرب 0-1.