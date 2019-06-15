اللاعب أيوب الكعبي سعيد بعد استبعاد حمدالله من أمم إفريقيا (صورة)
أثار لاعب المنتخب المغربي أيوب الكعبي جدلا كبيرا عقب تغريده بصورة من مران المنتخب استعدادًا لـ أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.
وغرد ” الكعبي ” بصورة له مع زميله في المنتخب معلقًا عليها ” سعادة ” ، مما أثار حيرة الجماهير، بينما أتهمه البعض بأنه يشعر بالسعادة لاستبعاد عبدالرزاق حمدالله من معسكر المنتخب.
وكان اتحاد الكرة المغربي زعم استبعاد عبد الرازق حمدالله بسبب إصابته ، إلا أنه نشر له فيديو اليوم لتكذيب الاتحاد، حيث ظهر في الفيديو يمارس تمارين شاقة ممكن يًكذب إدعاءات الاتحاد بإصابته.
تجدر الإشارة إلى أنه وقعت مشادة كلامية بين حمدالله و زميله فيصل فجر، الذي منعه من تسديد ركلة جزاء في مباراة جامبيا الودية التي أقيمت بملعب ” مراكش ” ، والتي انتهت بخسارة المغرب 0-1.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5500 ] نشر منذ 16 ساعة
دا شأنهم الخاص يزعلون او يفرحون
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 652 ] نشر منذ 15 ساعة
ابتعاد السويلم
واضطراب نفسي عند حمد الله
يخفي قضيه موعود بسترها
لكن اختلفت الامور
وراح ينكشف
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 14 ساعة
يغطون على المنشطات صعب تمشي من عند الافارقه