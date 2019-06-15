تنبيه.. هطول أمطار رعدية على مكة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة ” مكة المكرمة ” ، حيث حذرت من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” ميسان ” ، حيث توقعت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 21:00 اليوم السبت.
وكانت الهيئة قد حذرت من هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75494 ] نشر منذ 17 ساعة
الله يجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ,,