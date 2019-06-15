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تنبيه.. هطول أمطار رعدية على مكة

تنبيه.. هطول أمطار رعدية على مكة
نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة ” مكة المكرمة ” ، حيث حذرت من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” ميسان ” ، حيث توقعت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 21:00 اليوم السبت.

وكانت الهيئة قد حذرت من هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 75494 ] نشر منذ 17 ساعة

الله يجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ,,

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