ضاحي خلفان: نظام الحمدين دعم إيران لضرب ناقلة نفط يابانية
قال الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، إن اعتداء ايران على ناقلة نفط يابانية صبيحة زيارة رئيس حكومة اليابان الى ايران دليل على خسة اعمال الملالي واطقم حكمهم.
وأضاف خلفان ، دعم نظام الحمدين للقوات الايرانية للحرس الثوري في ضربها لناقلات النفط دليل الشراكة المتينة بين النظامين الفاسدين.
واستطرد قائلاً ، معاناة الشعب الايراني من قهر ملالي الظلام الدامس واصحة للعيان ، لذلك الانتصار على ملالي ايران انتصار للمجتمع الدولي ، فإيران الحرة من سلطة الملالي ايران المستقبل المضئ القريب.
وأكد خلفان ، أن الشعب الإيراني مبتلى من جماعة سلطوية ملالوية ظالمة ، فعندما يقف أي إنسان مع المعارضة الايرانية ضد الملالي فهو يقف مع الشعب الإيراني المثقل بتسلط الملالي أصحاب العمائم الشيطانية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75441 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب ياخلفان خليفوه المتخالف ..
,, نعرف انهم كلاب لابسين ثياب ولا عليك زود ..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6601 ] نشر منذ 4 ساعات
ماهو مستبعد
مسالم[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه من المعلقين أعلاه من تحس انه قطري يقرب لنظام الحمدين بس عايش في السعودية..
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 1 ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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لا حول ولا قوة إلا بالله
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اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
سالم[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقت يامسالم