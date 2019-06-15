ضاحي خلفان: نظام الحمدين دعم إيران لضرب ناقلة نفط يابانية

نايف السالم(صدى):

قال الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، إن اعتداء ايران على ناقلة نفط يابانية صبيحة زيارة رئيس حكومة اليابان الى ايران دليل على خسة اعمال الملالي واطقم حكمهم.

وأضاف خلفان ، دعم نظام الحمدين للقوات الايرانية للحرس الثوري في ضربها لناقلات النفط دليل الشراكة المتينة بين النظامين الفاسدين.

واستطرد قائلاً ، معاناة الشعب الايراني من قهر ملالي الظلام الدامس واصحة للعيان ، لذلك الانتصار على ملالي ايران انتصار للمجتمع الدولي ، فإيران الحرة من سلطة الملالي ايران المستقبل المضئ القريب.

وأكد خلفان ، أن الشعب الإيراني مبتلى من جماعة سلطوية ملالوية ظالمة ، فعندما يقف أي إنسان مع المعارضة الايرانية ضد الملالي فهو يقف مع الشعب الإيراني المثقل بتسلط الملالي أصحاب العمائم الشيطانية.