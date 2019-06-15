النقل تحذر مستخدمي طريق ” ينبع – ينبع النخل ” من عاصفة ترابية

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة النقل فرع المدينة المنورة، منذ قليل، تنبيه لمستخدمي طريق ينبع – ينبع النخل وطريق تلعة نزا، حيث حذرت من وجود عاصفة ترابية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية ، لسلامتكم جرى التنويه.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت من الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة والتي تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية في بعض المناطق.