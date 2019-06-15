ريماس ترد على المتنمرين ضدها بفيديو لـ الأمير محمد بن سلمان (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

ردت الفنانة اليمنية السعودية ريماس منصور على المتنمرين ضدها بفيديو لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمات، وذلك بعد الهجوم عليها عقب حريق شقتها.

ولفتت ريماس إلى أن الفيديو الذي يتحدث فيه سمو ولي العهد عن اليمن هو بمثابة رد قوي ضد كل عنصري تنمر عليها.

ويقول سمو ولي العهد في الفيديو: ” كل واحد فيكم في بلده الثاني بين إخوانكم وجماعتكم، وأقدم لكم تحيات الملك وسمو ولي عهده، فاليمن هي عمق وأساس العرب ” .

وأكد سمو ولي العهد على أن كل جذورنا وأعراقنا ترجع لليمن، مشددًا على أن أكبر خطأ يقع فيه العدو مساسه بعمق ولب العرب اليمن.

وعلقت ريماس على الفيديو قائلة: ” لكل من تنمر عليّ وسبني يوم احترق بيتي وللناس العنصرية فيديو لسيدي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان الله يطول بعمره، ردًا لكل عنصري ومتنمر ” .

وأضافت : وبعد هذا الفيديو بينطمون كل العنصريين كلنا ترجع جذورنا من اليمن واليمن أصل العرب، أتمنى الفيديو تمنشنونه لكل عنصري ومتنمر ” .

يذكر أن ريماس أثارت موجة من الغضب عقب حريق شقتها ، وزعهما أن الدفاع المدني تأخر أكثر من ساعة عن المجيء عقب اتصالها به، إلا أن الدفاع المدني أكد على وصول أول الفرق بعد دقائق فقط من تلقيه الاتصال.