القبض على معنف طفل جرش.. تفاصيل مؤلمة (فيديو)

عمّان(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن، اليوم السبت، القبض على معنف طفل جرش بالأردن، وذلك بعد انتشار فيديو له .

وظهر معنف طفل جرش في الفديو الذي انتشر خلال الساعات الماضية وهو يضرب نجل شقيقته بـ ” الحذاء ” ، موجهًا له ألفاظ عنيفة وشتائم أثارت الغضب في نفوس الأردنيين .

وواصل الرجل في فيديو طفل جرش ضرب نجل شقيقته طوال البث المباشر بطريقة وحشية ولا إنسانية.

وعلى افلور تحركت الأجهزة الأمنية وأودع طفل جرش لدى مركز حماية الأسرة في مدينة جرش وهو بصحة جيدة.

وأوضحت الشرطة الأردنية في بيان لها أنه تم ضبط المتهم بعد أن سلم نفسه عصر السبت لمديرية شرطة محافظة جرش، وجرى تحويله لقسم حماية الأسرة لمباشرة التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.