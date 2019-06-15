” الزعاق ” :‏ اليوم آخر الثريا وغدا أول موسم التويبع

حمود العنزي(صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم السبت هو آخر أيام الثريا، وغدًا أول موسم التويبع، وهو موسم حر الانصراف.

وأوضح ” الزعاق ” أنه هو: ” الموسم الذي يقال فيه ” لاحر إلا بعد الإنصراف ” أي لا يأتينا الحر الشديد (جمرة القيظ) إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب “.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد الزعاق أن يوم الجمعة القادمة أطول نهار في السنة، وهو موعد إنصراف الشمس.