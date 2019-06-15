وفاة الشاعرة ” سديم ” بعد صراع مع المرض

الرياض(صدى):

رحلت الشاعرة نورة الحربي الشهيرة بـ ” سديم ” عن الحياة، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض؛ حيث عبَّر الوسط الثقافي عن حزنه العميق لرحيلها.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاجًا يحمل عنوان ” الشاعرة سديم في ذمة الله ” ، حيث انهالت الدعوات للشاعرة الراحلة بالرحمة والمغفرة، قائلين: ” اللهم صبر قلوبنا على فقدها ” .

وقال أحد النشطاء، معلقًا: ” اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفُ عنها وثبتها في القول الثابت وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها واجعل القبر خير منازلها، اللهم وجميع موتى المسلمين تجاوز عنهم وأكرمهم وعاملهم بلطفك يا منان ” .