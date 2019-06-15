باهبري يمارس الرياضة خلال رحلته مع عائلته بأوروبا

طلال الغامدي(صدى):

أثار النجم الدولي ولاعب نادي الهلال هتان باهبري، إعجاب جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتخصيصه وقتا للرياضة خلال رحلته الأوروبية في دول بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا برفقة عائلته .

حيث أستمر باهبري في أداء تمارين تقوية العضلات والمحافظة على مخزونه اللياقي في مراكز التدريب الرياضية العالمية .

ويهدف باهبري لعدم الانقطاع عن ممارسة الرياضة رغم إجازته التي فضل أن تكون في دول أوروبية، بعد موسم طويل شارك فيه مع المنتخب في مونديال روسيا، وكأس الأمم الآسيوية الماضيتين، ومع نادي الشباب قبل أن ينتقل للهلال في الفترة الشتوية من الموسم الماضي، ويتطلع باهبري لتقديم نفسه بشكل مميز في الموسم القادم .

وكان اللاعب سجل أسرع هدف مع الفريق الهلالي في مسابقة دوري أبطال آسيا العام الحالي في مباراة العين الإماراتي التي أقيمت في استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن دور المجموعات، وحصل باهبري على أفضل لاعب في تلك المباراة.