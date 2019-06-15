كوتينيو يسترجع الابتسامة بعد موسم محبط تعرض خلاله لصيحات استهجان 

نواف السالم(صدى):

وضعت البرازيل ثقتها في فيليب كوتينيو لتحقيق لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الغائب منذ 2007، رغم أن مهاجم برشلونة مر بظروف عصيبة هذا الموسم.

وسجل كوتينيو، من ركلة جزاء وضربة رأس في بداية الشوط الثاني: “استعاد الابتسامة أخيراً” بعد موسم محبط تعرض خلاله لصيحات استهجان من جماهير برشلونة وانتقادات صحفية مستمرة بسبب مستواه مع العملاق الكاتالوني.

واعترف كوتينيو، أغلى لاعب في تاريخ برشلونة بعد انضمامه مقابل 165 مليون يورو من ليفربول في مطلع 2018، بأنه عاش “يوماً سعيداً جداً” طال انتظاره.

وبعد الفوز على بوليفيا، قال كوتينيو: “أنا ممتن جداً للدعم الذي وجدته، عشت فترات صعبة لأنني لم أقدم الأداء الذي توقعه الجميع مني في الملعب.. لكن هذه هي كرة القدم ويجب أن تجتهد وتواصل العمل من أجل التحسن”.

وتابع كوتينيو: “أنه يوم سعيد جداً، سجلت هدفين وساعدت فريقي في الخروج منتصراً”.