فعاليات الترفيه بعيد الفطر لم تقلل سفر المواطنين للخارج

نايف السالم(صدى):

أكد استطلاع رأي أجرته صحيفة ” صدى ” أن القرّاء المشاركون به يرون أن الفعاليات التي نظمتها هيئة الترفيه خلال عيد الفطر المبارك لم تؤثر في الحد من سفر المواطنين للخارج.

ورأى ٢٤٩ من القراء المشاركون في الاستطلاع بنسبة ٧٤٪ إن فعاليات هيئة الترفيه لم تقلل السفر للخارج بالعيد؛ بينما قال ٢٨ قارئ بنسبة ٨٪ أنها تؤثر؛ فيما عبر ١٨٪ من الجمهور عن عدم اهتمامهم بالأمر.

وكانت الهيئة العامة للترفيه، قد عايدت مواطني ومقيمي وزائري المملكة بأكثر من 80 فعالية مختلفة ضمن مشاركتها في ” موسم العيد ” بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك ولمدة خمسة أيام في مجموعة من المناطق.