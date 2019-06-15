بالصور.. ” فردي ” المبارزة يخرج من المنافسة ويستعد بالـ ” الفرق “

محمد السعران(صدى):

خرج لاعبو المنتخب السعودي للمبارزة زكريا الداوود وجواد الداوود وفيصل عابد وخليفة العميري ، من دور ال16 ضمن منافسات سلاح الابيه، في بطولة آسيا الـ23 للمبارزة (عمومي) للفردي، المقامة حاليا في صالة «تشيبا بورت» في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان الثلاثي زكريا وجواد وعابد قد تأهلوا إلى دور ال١٦ بعد أن فاز جواد في 3‪ مواجهات وعابد في 3‪ مواجهات وزكريا في مواجهتين، فيما خرج العميري من الدور التمهيدي.

وستخضع المنتخبات للراحة غدا الأحد على ان يلعب المنتخب السعودي بعد غد مواجهات الفرق في سلاح السايبر حيث يمثله كلا من مشاري البشير وعلي البحراني وزكريا الداوود، في حين يختتم الاخضر السعودي البطولة بمنافسات سلاح الابيه (فرق) الثلاثاء المقبل.

من جهته اوضحت الفحوصات الأولية إصابة اللاعب احمد القديحي بإلتواء في مفصل القدم وحاجته إلى الراحة لمدة أسبوعين.