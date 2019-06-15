محمد صلاح والنني يظهران مع منتخب مصر في ودية غينيا

ماجد الأشرم(صدى):

يستعد هداف ليفربول محمد صلاح للظهور في التجربة الودية الأخيرة أمام غينيا غداً الأحد، ويأتي ذلك بعد غيابه عن أول مباراة ودية استعداداً لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

ومن جهته، لفت مساعد مدرب مصر هاني رمزي: “سندفع باللاعبين الذين لم يشاركوا أمام تنزانيا وعلى رأسهم صلاح وقد يشارك في جزء من المباراة حسب حالته البدنية”.

وأوضح رمزي: “استفدنا من المباراة الودية مع تنزانيا ونعتمد على جدول يضمن استشفاء اللاعبين الذين خاضوا اللقاء السابق وشارك الجميع في حصة تدريبية جماعية بشكل طبيعي”.

وبجانب صلاح ستشهد مباراة غينيا ظهور لاعب وسط آرسنال محمد النني بجانب حارس الأهلي محمد الشناوي والظهير عمر جابر مع منح وقت أكبر للمهاجم مروان محسن بعد أن شارك بديلاً لدقائق قليلة أمام تنزانيا.