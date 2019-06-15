مواطن يطالب بزيادة الدعم لكثرة قروضه.. وحساب المواطن يرد

نايف السالم(صدى):

شكا مواطن ، من كثرة القروض والتزاماته المادية ، في سؤال له عبر الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن بـ ” تويتر ” ، مطالباً بزيادة الدعم لمواجهة القروض والالتزامات المالية.

ورد حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “ أهلاً بك، لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا) ” .