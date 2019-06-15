فشلا في إغتصابها فقتلاها.. نهاية فتاة على يد شقيقيها
شهدت إحدى محافظات الصعيد بمصر جريمة قتل بشعة لفتاة عمرها 19 عام على يد شقيقيها بعد أن فشلا في إغتصابها خوفاً من الفضيحة .
وتفصيلاً ، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المجرمًين قبل دفنهما للجثة بعد ورود بلاغ يفيد بتعرض فتاه للقتل .
وكشف رجال الأمن عن محاولة المجرمًين لدفن الجثة التي تعرضت للخنق والطعن، في حفرة بـ”حوش المنزل ” عمقها ثلاثة متر حفرها المجرمان .
وبمواجتهما اعترفا بفعلتهما وأكدا أنهما دخلا غرفة النوم على شقيقتهما وحاولا إغتصابها ، وبينما صرخت وحاولت الهرب قاما بخنقها وطعنها على الفور خشية إفتضاح أمرهما .
ويواجه المتهمان تهمة القتل العمد وتمت الإطاحة بهما وعرضهما على النيابة العامة تمهيداً لصدور الحكم القاضي بحقهما .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49534 ] نشر منذ 46 دقيقة
حد يعلمني
وش صاير في الدنيا🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75428 ] نشر منذ 34 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6561 ] نشر منذ 24 دقيقة
استغفر الله العظيم
نسال الله الستر والعافيه الله لايبلانا