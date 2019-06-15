فشلا في إغتصابها فقتلاها.. نهاية فتاة على يد شقيقيها

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محافظات الصعيد بمصر جريمة قتل بشعة لفتاة عمرها 19 عام على يد شقيقيها بعد أن فشلا في إغتصابها خوفاً من الفضيحة .

وتفصيلاً ، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المجرمًين قبل دفنهما للجثة بعد ورود بلاغ يفيد بتعرض فتاه للقتل .

وكشف رجال الأمن عن محاولة المجرمًين لدفن الجثة التي تعرضت للخنق والطعن، في حفرة بـ”حوش المنزل ” عمقها ثلاثة متر حفرها المجرمان .

وبمواجتهما اعترفا بفعلتهما وأكدا أنهما دخلا غرفة النوم على شقيقتهما وحاولا إغتصابها ، وبينما صرخت وحاولت الهرب قاما بخنقها وطعنها على الفور خشية إفتضاح أمرهما .

ويواجه المتهمان تهمة القتل العمد وتمت الإطاحة بهما وعرضهما على النيابة العامة تمهيداً لصدور الحكم القاضي بحقهما .