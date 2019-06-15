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بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في مدن إيران بسبب ارتفاع الأسعار 

بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في مدن إيران بسبب ارتفاع الأسعار 
طهران(صدى):

اجتاحت عدة من إيرانية اليوم السبت مظاهرات حاشدة إحتجاجاً على إرتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية .

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد عنف بين السلطات والمتظاهرين في محاولة لإنهاء المظاهرات بالقوة من خلال مهاجمتهم او ضربهم بالهراوات وسط اشتباكات بين الجانبين .

كما نفذ تجار مدينة كازرون بمحافظة فارس إضراب عام احتجاجاً على الركود المميت للسوق بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين ،فيما تصاعدت تظاهرات المواطنين بالمدينة .

و شهدت مدينة مشهد مركز محافظة خراسان شمال شرقي إيران إضراب عام في سوق آزاد شهر الشهير .
وأظهرت مقاطع فيديو المحلات المغلقة والشوارع الخالية تنديداً بالخسائر الفادحة للتجار ، فيما كشف ناشطون عن اعتقال 3 شباب من بين المحتجين وسط تظاهرات تطالب بإطلاق سراحهم .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6561 ] نشر منذ 19 دقيقة

مابه مظاهرات

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