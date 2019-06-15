بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في مدن إيران بسبب ارتفاع الأسعار 

طهران(صدى):

اجتاحت عدة من إيرانية اليوم السبت مظاهرات حاشدة إحتجاجاً على إرتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية .

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد عنف بين السلطات والمتظاهرين في محاولة لإنهاء المظاهرات بالقوة من خلال مهاجمتهم او ضربهم بالهراوات وسط اشتباكات بين الجانبين .

كما نفذ تجار مدينة كازرون بمحافظة فارس إضراب عام احتجاجاً على الركود المميت للسوق بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين ،فيما تصاعدت تظاهرات المواطنين بالمدينة .

و شهدت مدينة مشهد مركز محافظة خراسان شمال شرقي إيران إضراب عام في سوق آزاد شهر الشهير .

وأظهرت مقاطع فيديو المحلات المغلقة والشوارع الخالية تنديداً بالخسائر الفادحة للتجار ، فيما كشف ناشطون عن اعتقال 3 شباب من بين المحتجين وسط تظاهرات تطالب بإطلاق سراحهم .