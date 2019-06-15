” هيومن رايتس ” عن هجوم الحوثيين على مطار أبها: ” جريمة حرب “

نيويورك(صدى):

علقت منظمة هيومن رايتس ووتش على الهجوم الأخير، الذي شنه الحوثيون اليمنيون على مطار أبها الدولي في المملكة بأنه “ جريمة حرب واضحة ” .

وطالبت هيومن رايتس ووتش الحوثيين بوقف الهجمات على البنية التحتية المدنية في المملكة.

من جهته، أوضح مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أنه لا يمكن تبرير هجمات الحوثيين على المدنيين السعوديين، وفقاً لبيان صدر يوم أمس الجمعة.

هذا وأسفر هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب غربي المملكة عن إصابة 26 شخصاً بجروح يوم الأربعاء.