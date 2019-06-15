منع طبيبة من ممارسة عملها بسبب الملابس الفاضحة
أقدمت نقابة الأطباء في بورما ، على إلغاء ترخيص الطبيبة نانغ موي سان (29 سنة) ، ومنعها من ممارسة الطب بسبب نشرها لصور لها بملابس داخلية على مواقع التواصل الاجتماعي ، ما يتناقض مع الثقافة والتقاليد في بورما .
يٌشار أنه تنشر نانغ صورا لها بملابس السباحة وملابس داخلية منذ أن أصبحت عارضة للأزياء سنة 2017 بعد أن مارست الطب لخمس سنوات قبلها.
وقالت الطبيبة المفصولة ” على الرغم من أنني لا أمارس الطب حاليا، إلا أنني أتمنى استئناف ممارسته مستقبلا ” ، قبل أن تضيف ” أنا لا أرتدي هذه الملابس عندما أعالج مرضاي ” .
ووصفت موي سان القرار بأنه “غير مقبول”، ورفضت تدخل النقابة في ” حريتي الشخصية التي لا تعنيهم ” .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6558 ] نشر منذ 27 دقيقة
ماتستحق تكون طبيبه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75424 ] نشر منذ 26 دقيقة
برضه عنيده وتجادل بعد ,,
برق[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 5 دقائق
ليتني يوم امرض أتعالج عندها
بالحرام اني لأطيب بسرعه
برق[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 5 دقائق
ليتني يوم امرض أتعالج عندها
بالحرام اني لأطيب بسرعه