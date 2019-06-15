منع طبيبة من ممارسة عملها بسبب الملابس الفاضحة

نايبيداو(صدى):

أقدمت نقابة الأطباء في بورما ، على إلغاء ترخيص الطبيبة نانغ موي سان (29 سنة) ، ومنعها من ممارسة الطب بسبب نشرها لصور لها بملابس داخلية على مواقع التواصل الاجتماعي ، ما يتناقض مع الثقافة والتقاليد في بورما .

يٌشار أنه تنشر نانغ صورا لها بملابس السباحة وملابس داخلية منذ أن أصبحت عارضة للأزياء سنة 2017 بعد أن مارست الطب لخمس سنوات قبلها.

وقالت الطبيبة المفصولة ” على الرغم من أنني لا أمارس الطب حاليا، إلا أنني أتمنى استئناف ممارسته مستقبلا ” ، قبل أن تضيف ” أنا لا أرتدي هذه الملابس عندما أعالج مرضاي ” .

ووصفت موي سان القرار بأنه “غير مقبول”، ورفضت تدخل النقابة في ” حريتي الشخصية التي لا تعنيهم ” .