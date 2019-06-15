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إعلان حكومة تصريف أعمال بالسودان خلال أسبوعين

إعلان حكومة تصريف أعمال بالسودان خلال أسبوعين
الخرطوم(صدى):

حدد المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان موعد الإعلان عن تشكيل حكومة تصريف الأعمال .

ووفقاً لوسائل إعلام سودانية سيعلن المجلس عنها خلال أسبوعين سواء تم الاتفاق مع المعارضة ” قوى الحرية والتغيير” أو مع عدم الإتفاق .

كما أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن الدعوة لانتخابات مبكرة خيار مطروح وتم تأجيل ذلك لإتاحة المجال لجهود الوساطة .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 75424 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يصلح الحال والاحوال .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 6558 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يعينهم

[ عدد التعليقات: 49529 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الحمدلله على نعمةالأمن والأمان في بلدنا
يوم تشوف اوضاع الدول المجاورة
وكيف يخربون بلدانهم بأيديهم
تعرف أنك في أكبر نعمة
وتقول الحمدلله أني
سعودي🇸🇦😘

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