إعلان حكومة تصريف أعمال بالسودان خلال أسبوعين
حدد المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان موعد الإعلان عن تشكيل حكومة تصريف الأعمال .
ووفقاً لوسائل إعلام سودانية سيعلن المجلس عنها خلال أسبوعين سواء تم الاتفاق مع المعارضة ” قوى الحرية والتغيير” أو مع عدم الإتفاق .
كما أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن الدعوة لانتخابات مبكرة خيار مطروح وتم تأجيل ذلك لإتاحة المجال لجهود الوساطة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75424 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يصلح الحال والاحوال .. آمين ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6558 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يعينهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49529 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الحمدلله على نعمةالأمن والأمان في بلدنا
يوم تشوف اوضاع الدول المجاورة
وكيف يخربون بلدانهم بأيديهم
تعرف أنك في أكبر نعمة
وتقول الحمدلله أني
سعودي🇸🇦😘