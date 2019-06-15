إعلان حكومة تصريف أعمال بالسودان خلال أسبوعين

الخرطوم(صدى):

حدد المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان موعد الإعلان عن تشكيل حكومة تصريف الأعمال .

ووفقاً لوسائل إعلام سودانية سيعلن المجلس عنها خلال أسبوعين سواء تم الاتفاق مع المعارضة ” قوى الحرية والتغيير” أو مع عدم الإتفاق .

كما أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن الدعوة لانتخابات مبكرة خيار مطروح وتم تأجيل ذلك لإتاحة المجال لجهود الوساطة .