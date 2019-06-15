العدل تؤكد على عدم وجود أولوية للمتقدمين لوظائفها الإدارية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية بتويتر ، عدم وجود أولوية للمتقدمين لوظائفها الإدارية .

وكانت سألت إحدى المواطنات الوزارة عبر تويتر ، ” السلام عليكم .. هل الوظائف الاداريه بوزاره العدل والتي ترشحنا عليها مبدئيا متاحه للجميع أم هناك أولوية لغير التربوي ثم التربوي ؟ ” .

فقالت الوزارة ، ” لا يوجد أولوية في المسابقة الوظيفة التي أعلنت عنها الوزارة في شهر رمضان وتكون حسب درجة الاختبار ودرجة المقابلة الشخصية علما بأن الأولوية تكون في المفاضلة الوظيفية التي تكون عن طريق جدارة ونسعد بتواصلك ” .