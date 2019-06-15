غوميز يوضح حقيقة تفاوض فناربخشة معه

نواف السالم(صدى):

أوضح اللاعب الفرنسي، بافميتي غوميز، المحترف بصفوف الهلال، اليوم السبت، حقيقة تفاوض نادي فناربخشة التركي معه؛ حيث أكد أنه لم يقدم له عرض رسمي.

وأكد غوميز: ” وحتى لو تم ذلك فلن اذهب للمنافس التقليدي لغلطة سراي ، أنا لدي عقد مع الهلال إلى نهاية الموسم القادم، حتى الان لم أتلق أي عروض من أي نادي، سواء كان فناربخشة أو نادي آخر ” .

وأضاف: ” عائلتي حظت بسنة جميلة في الرياض، للأسف لم نتوج كأبطال للدوري، لكن أعدكم أن الموسم القادم سوف يكون أفضل، أشعر أن الهلال هو بيتي، لذا شكرا للاعبين والإدارة على كل شيء، لدينا جماهير عظيمة ، أقولها مرة أخرى، سوف أكمل عقدي كاملا مع الهلال “.