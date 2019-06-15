” العمل ” ترفض إشتراط ” الأرصاد ” 50 درجة لتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

نايف السالم(صدى):

رفضت وزارة العمل تصريحات هيئة الأرصاد الجوية بشأن إشتراط وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية لتطبيق قرار حظر العمل تحت آشعة الشمس .

وأكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية “عبد الرحمن المقبل ” أن القرار مرتبط بفترة زمنية معينة ” وقت إشتداد آشعة الشس ” وليس بدرجة الحرارة لافتاً إلى أن درجة الحررة التي تقل عن 50 درجة مئوية تعد مرتفعة أيضاً .

وأكد أن القرار الذي يبدأ تطبيقه اليوم السبت جاء بتوجيهات عُليا حرصاً على سلامة العاملين وعدم تعرضهم للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس .

جاء ذلك رداً على تصريح المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية “حسين القحطاني ” والذي أكد إشتراط وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية لتطبيق القرار .

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