” العمل ” ترفض إشتراط ” الأرصاد ” 50 درجة لتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
رفضت وزارة العمل تصريحات هيئة الأرصاد الجوية بشأن إشتراط وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية لتطبيق قرار حظر العمل تحت آشعة الشمس .
وأكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية “عبد الرحمن المقبل ” أن القرار مرتبط بفترة زمنية معينة ” وقت إشتداد آشعة الشس ” وليس بدرجة الحرارة لافتاً إلى أن درجة الحررة التي تقل عن 50 درجة مئوية تعد مرتفعة أيضاً .
وأكد أن القرار الذي يبدأ تطبيقه اليوم السبت جاء بتوجيهات عُليا حرصاً على سلامة العاملين وعدم تعرضهم للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس .
جاء ذلك رداً على تصريح المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية “حسين القحطاني ” والذي أكد إشتراط وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية لتطبيق القرار .
إقرأ أيضا:
اترك تعليقاً