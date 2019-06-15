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غشيم في السواقة وجاب العيد




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5862 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههههه

سلم الله راعي العمود،،حط الله اللي قدامه قزاز،ماهو جدار،واللا Can من صيد أمس..

[ عدد التعليقات: 5862 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههههه

سلم الله راعي العمود،،حط الله اللي قدامه قزاز،ماهو جدار،واللا Can من صيد أمس..

[ عدد التعليقات: 75424 ] نشر منذ 5 دقائق

راع العمود مقرود ومحرود واظنه خلاص مفقود ، وراع السياره باالحق ملاحق ومطرود ,,

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