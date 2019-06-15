تطورات جديدة في دعوى ” القبلة الفظيعة ” ضد ترامب 

واشنطن(صدى):

قام القضاء في ولاية فلوريدا بإغلاق ملف قضية رفعتها سيدة ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب قبلة وصفت بـ ” الفظيعة وغير المقبولة ” .

وأوضحت السيدة أن ترامب أمسك يدها وحاول تقبيلها، قبل أن تدير وجهها لتتجنب ما وصفته بالقبلة ” الفظيعة وغير المقبولة ” .

ورفض القاضي الدعوى مع احتفاظ المدعي بحق رفع الدعوى مرة أخرى وتتبع القضية، إذا أراد ذلك قبل انقضاء 30 يوما، مبينا أن الدعوى المرفوعة ذات طابع سياسي، وبإمكان المدعية أن ترفع القضية مرة أخرى إذا كانت الدعوى غير سياسية.