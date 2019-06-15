بعد خلاف بينهم .. شاب يطلق النار على زميله

السبت 15
يونيو
مجرمون ,,
ارهاب واجرام ………………… نسأل الله العفو والعافية
الله لايبلانا
لا مخافه من الله ولا من خلقه
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75441 ] نشر منذ 3 ساعات
مجرمون ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13499 ] نشر منذ 1 ساعة
ارهاب واجرام ………………… نسأل الله العفو والعافية
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41260 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41260 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله لايبلانا
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6568 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا مخافه من الله ولا من خلقه