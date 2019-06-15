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  3. بعد خلاف بينهم .. شاب يطلق النار على زميله

بعد خلاف بينهم .. شاب يطلق النار على زميله




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13499 ] نشر منذ 1 ساعة

ارهاب واجرام ………………… نسأل الله العفو والعافية

[ عدد التعليقات: 6568 ] نشر منذ 31 دقيقة

لا مخافه من الله ولا من خلقه

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