دورتموند عن عودة هوملز: لا أريد أن أعلق على الشائعات

ماجد محمد(صدى):

علق المدير الرياضي لدورتموند ميشائيل تسورك ، على تقارير تحدثت عن عزمة استعادة قلب الدفاع ماتس هوملز من بايرن ميونخ ، قائلاً ، ” لا أريد أن أعلق حالياً على الشائعات ” .

وكانت كشفت مصادر إعلامية ، أن دورتموند يعتزم استعادة هوملز (30 عاماً) للعب ضمن صفوفه الموسم المقبل، مٌشيره أنه جرت “ محادثات محددة ” مع البايرن وبأن المدير الفني للأخير، نيكو كوفاتش، وافق على الانتقال المحتمل.

وأوضحت المصادر أن قيمة الانتقال التي جرى الحديث عنها تراوحت بين 15 إلى 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت الفوز.

ولم تصدر تصريحات بعد عن البايرن أو هوملز بشأن هذه التقارير.

يٌشار إلى أن هوملز كان ضمن ناشئي بايرن قبل أن يلعب لصالح بروسيا دورتموند في الفترة بين عام 2008 و2016، وحصل مع دورتموند على بطولة الدوري في عام 2011 ثم جمع بين بطولتي الدوري والكأس في 2012.

وحصل هوملز مع البايرن الموسم المنصرم على بطولتي الدوري والكأس.