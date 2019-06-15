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” صفاء سلطان ” توجه رسالة لجمهورها بعد خروجها من المستشفى

” صفاء سلطان ” توجه رسالة لجمهورها بعد خروجها من المستشفى
أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عن حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفي التي دخلتها بشكل طارئ قبل أيام بسبب إلتهاب في الكلى .

ووجهت “سلطان ” رسالة لجمهورها لطمأنته عبر موقع ” فيسبوك ” ، مؤكدة أنها الآن بصحة جيدة وحالتها مستقرة .
وأرفقت صورة لها ، موجهة الشكر لكل من سأل عليها أو اتصل بها أو دعا لها بالشفاء .

وكانت صفاء قد أثارت قلق الجمهور عليها بعد تداول الأنباء حول نقلها إلى المستشفى وخضوعها لفحص طبي شامل .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6601 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يشفيها ويشفي مرضى المسلمين

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