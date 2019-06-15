” صفاء سلطان ” توجه رسالة لجمهورها بعد خروجها من المستشفى
كشفت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عن حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفي التي دخلتها بشكل طارئ قبل أيام بسبب إلتهاب في الكلى .
ووجهت “سلطان ” رسالة لجمهورها لطمأنته عبر موقع ” فيسبوك ” ، مؤكدة أنها الآن بصحة جيدة وحالتها مستقرة .
وأرفقت صورة لها ، موجهة الشكر لكل من سأل عليها أو اتصل بها أو دعا لها بالشفاء .
وكانت صفاء قد أثارت قلق الجمهور عليها بعد تداول الأنباء حول نقلها إلى المستشفى وخضوعها لفحص طبي شامل .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49535 ] نشر منذ 9 ساعات
محد درى عنك😀
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6601 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيها ويشفي مرضى المسلمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41265 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يشفيها ويشفي مرضى المسلمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41265 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يشفيها ويشفي مرضى المسلمين