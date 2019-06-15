هواوي توضح سر تأجيل هاتفها القابل للطي 

وكالات(صدى):

أجلت شركة هواوي طرح الهاتف الذكي القابل للطي إلى شهر سبتمبر المقبل، فيما كان مقررا أن يجري طرحه في يونيو 2019.

ومن جهته، قال نائب رئيس “هواوي” فنسنت بينغ إن سبب تأجيل موعد طرح هاتف ” ميت إكس ” الذي يبلغ سعره 2600 دولار، لتحسين جودة الشاشة القابلة للطي.

وأضاف نائب رئيس هواوي: ” نجري اختبارات كثيرة (للهاتف) ” ، موضحا أن الشركة ” تعمل بشكل دؤوب حتى تقوم بطرح الجهاز في أقرب وقت ممكن ” .

ويمثل هذا التأجيل عثرة أخرى لشركة ” هواوي ” التي تلقت ضربة موجعة، مؤخرا، بسبب عقوبات أميركية أدرجتها في القائمة السوداء، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي لواشنطن.