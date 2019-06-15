وزير خارجية الإمارات يؤكد إدانة إيران في الاعتداء على ناقلات النفط الأربع

أبو ظبي(صدى):

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، اليوم السبت، على إدانة إيران في الاعتداء على ناقلات النفط الأربع في 12 مايو قبالة سواحل الإمارات؛ لافتًا إلى أن التقنية التي تم استخدامها للهجوم غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون؛ بل هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.

وأوضح عبدالله بن زايد، أن التحقيقات التي جرت بشأن الهجمات على 4 ناقلات نفط تشير إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه، مضيفًا: ” نريد أن تكون تدفقات النفط من المنطقة آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي ” .

وتابع: ” على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة ” مستطردًا: ” علينا أن نعمل جميعاً لتجنيب المنطقة التصعيد، وإعطاء فرصة لصوت الحكمة ” .