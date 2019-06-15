وزير خارجية الإمارات يؤكد إدانة إيران في الاعتداء على ناقلات النفط الأربع
أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، اليوم السبت، على إدانة إيران في الاعتداء على ناقلات النفط الأربع في 12 مايو قبالة سواحل الإمارات؛ لافتًا إلى أن التقنية التي تم استخدامها للهجوم غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون؛ بل هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.
وأوضح عبدالله بن زايد، أن التحقيقات التي جرت بشأن الهجمات على 4 ناقلات نفط تشير إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه، مضيفًا: ” نريد أن تكون تدفقات النفط من المنطقة آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي ” .
وتابع: ” على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة ” مستطردًا: ” علينا أن نعمل جميعاً لتجنيب المنطقة التصعيد، وإعطاء فرصة لصوت الحكمة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49553 ] نشر منذ 21 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6613 ] نشر منذ 20 ساعة
ايران ماينفع معها حكمه
يوسف العسيس[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 20 ساعة
قال ادانه قال ..
الادانه اما ضعف او تعاون مع المعتدي اذا انت قوي لا يمكن أحد يعتدي عليك لانه بيحسب النتائج قبل لا يسوي شي ..
الحل / كن قويا للدفاع عن نفسك واسكات المعتدي من اول اعتداء ..
الأموال يجب أن تستثمر في الدفاع عن الوطن وشراء اقوى الاسلحه ..
ماينفع تشتري بندقيه وعدوك عنده مدفع
فيصل[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 20 ساعة
سبحان الله
وفي مجلس الامن يا سعادة الشيخ الدايخ
قلت انها دوله ولم تسميها
ويوم وصلت الحديقه المائية تقول ايران
امي توقعت بل جزمت انها ايران
ولكن عولنا عليكم انتوا والبحرين
ورحنا تقريبا تقريبا الى حد الان في الرجلين
وهذا يحتاج الى تغيير موازين اللعبه
وسمو سيدي ولي العهد
هو عراب هذا التغيير
وانا اراهن عليه
حفظه الله
والايام حبلى ان شاء الله بالاخبار السارة
عندي احساس قوي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75494 ] نشر منذ 20 ساعة
ايه هين ,,
,, الحتسي ببلاش يامعازيب قرقاش ,,
زائر[ عدد التعليقات: 2494 ] نشر منذ 20 ساعة
لابد شراء وتصنيع افضل الاسلحه وتعاون وتكاتف دول الخليج مع بعض في التدريب والتصنيع الاخطار كبيره لابد ان تكون قويا حتي لايستطيع ان ينال منك العدو ا
فيصل[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 19 ساعة
اصدقك القول اخي ابو محمد
احسنت عندما اوضحت و اختصرت قال ايران الان ؟
ههههههههه