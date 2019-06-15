كنز البلد في موسم جدة التاريخية

رشيدة المطيري(صدى):

تقام فعالية تنافسية وممتعة في باب جديد خلال موسم جدة التاريخية يطلق عليها كنز البلد، والتي بدأت من 8 يونيو 2019 وستستمر حتى نهاية الموسم يوميًا من الساعة 5:00 مساءً إلى 11:00 مساءً. وتم تنظيم هذه الفعالية بهدف مساعدة المشاركين في معرفة المزيد عن المنطقة والمدينة والتفاعل مع الشركات والمتاجر وتحسين مهاراتهم الإبداعية وحل المشكلات بشكل عام، حيث تعد كنز البلد مغامرة ممتعة وفريدة من نوعها للجميع.

سيتم تقسيم المشاركين في فرق، ومهمتهم هي العثور على الأشياء أو الأماكن المخفية بمساعدة بعض الأدلة، ونقلهم خلال الرحلة التاريخية والثقافية التي سيتعلمون منها الكثير وبدورهم سيقومون بتعليم الآخرين.

هذا العرض هو نشاط ترفيهي رائع للعائلات والأطفال مؤلف من 41 عرضًا طوال فترة موسم جدة التاريخية.

كنز البلد هي فعالية تفاعلية وتنافسية وتعليمية ستأخذ الزوار في رحلة تاريخية مشوقة عبر منطقة البلد بجدة والتي تعد أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.

يمكن الاطلاع على تفاصيل أوفى عن موسم جدة التاريخية على الموقعهنا

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